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В КПРФ заявили, что индексацию пенсий нужно сделать регулярной и адекватной

В КПРФ заявили, что индексацию пенсий нужно сделать регулярной и адекватной

Индексация пенсий должна быть регулярной и адекватной. С такой позицией выступил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, депутат от фракции КПРФ Сергей Гаврилов, пишет агентство ТАСС.

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