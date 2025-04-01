В КПРФ заявили, что индексацию пенсий нужно сделать регулярной и адекватной

Индексация пенсий должна быть регулярной и адекватной. С такой позицией выступил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, депутат от фракции КПРФ Сергей Гаврилов, пишет агентство ТАСС.
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