Эксперт Ляшок опроверг влияние МРОТ на рост зарплат в России

Повышение минимального размера оплаты труда поможет повысить доходы лишь самым бедным гражданам.По словам ведущего научного сотрудника Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктора Ляшка, повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) может затронуть только граждан с доходом ниже этого показателя.
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