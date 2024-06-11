Эксперт Ляшок опроверг влияние МРОТ на рост зарплат в России

Повышение минимального размера оплаты труда поможет повысить доходы лишь самым бедным гражданам.По словам ведущего научного сотрудника Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктора Ляшка, повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) может затронуть только граждан с доходом ниже этого показателя.