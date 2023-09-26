Похоже на то, что Россия становится «лишней» в регионе, судьба которого уже решена Дмитрий Родионов На фото: эвакуация мирного населения Нагорного Карабаха российским миротворческим контингентом (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) Материал комментируют: Алексей Албу Вадим Трухачёв В середине уходящей недели прошла встреча представителей армян Нагорного Карабаха с представителями официальных властей Азербайджана.
Где армяне из Карабаха будут искать пристанище?
Комментарии
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ИД
Игорь Джанти
В сети видел откровения некоторых армян о принадлежности им Сочи ,если не всего Краснодарского края .Не знаю , зачем они это делают и кто распространяет подобные заявления , но не трудно предположить , что может произойти лет через 20 при бездумной политике замещения своего народа.
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10 час.
Ирина Мва
ГОСПОДИ опять как тараканы полезут из щелей в плохую Россию...русских в стране совсем не останется...СПАСИ ГОСПОДИ и сохрани русскую нацию от миграционных браков
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10 час.
Наталия Шумакова
Что они все лезут в Россию? При этом хают нашу страну на все лады (нас вообще считают людьми низшего сорта). Если их "страны" лучше России, почему не живут и не работают там? Все эти мигранты-захватчики не хотят и не умеют трудиться. Им бы только торговать природными дарами, наживаясь за наш счет.
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8 час.
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