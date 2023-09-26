Где армяне из Карабаха будут искать пристанище?

ИД Игорь Джанти В сети видел откровения некоторых армян о принадлежности им Сочи ,если не всего Краснодарского края .Не знаю , зачем они это делают и кто распространяет подобные заявления , но не трудно предположить , что может произойти лет через 20 при бездумной политике замещения своего народа.

Ирина Мва ГОСПОДИ опять как тараканы полезут из щелей в плохую Россию...русских в стране совсем не останется...СПАСИ ГОСПОДИ и сохрани русскую нацию от миграционных браков