В России могут начать создавать сверхзвуковой пассажирский самолет

Ту-144 / © wikipedia По словам Савельева, сверхзвуковые пассажирские самолеты Ту-144 и Concorde немного обогнали свое время, но российская авиаотрасль еще вернется к вопросу создания подобных авиалайнеров, потому что за ним будущее.
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