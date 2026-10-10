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Стало известно, будет ли рабочий день 30 декабря сокращенным

Стало известно, будет ли рабочий день 30 декабря сокращенным

Рабочий день 30 декабря не будет для россиян сокращенным. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

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