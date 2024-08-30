Победителей окружного этапа Всероссийского конкурса «Экспортер года» наградили в Уфе

УФА, 30 августа, ФедералПресс. В Уфе прошел VI Форум молодых дипломатов БРИКС, который завершился церемонией награждения победителей окружного этапа конкурса «Экспортер года» среди субъектов Приволжского федерального округа.
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