Свыше 70 предприятий Подмосковья примут участие в агровыставке «День поля»

В деревне Бунятино в Дмитровском округе 7 августа пройдет «День поля Московской области — 2026». На отраслевой площадке продемонстрируют передовые агротехнологии, технику, а также обменяются практическим опытом в сфере растениеводства.
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