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Ростех

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Энергетические установки ОДК мощностью 12 МВт отработали 7 млн часов на объектах ТЭК

Энергетические установки ОДК мощностью 12 МВт отработали 7 млн часов на объектах ТЭК

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Произведенные предприятием «ОДК-Пермские моторы» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех, член СоюзМаш РФ) энергетические установки ГТУ-12ПГ-2 наработали в общей сложности более 7 млн часов на объектах топливно-энергетического комплекса России.

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