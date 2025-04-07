Актёр Торсуев рассказал, как договор с братом едва не стоил им карьеры

Актёр Юрий Торсуев, сыгравший Сыроежкина в культовом советском фильме «Приключения Электроника», рассказал Пятому каналу о давнем соглашении с братом-близнецом Владимиром, которое могло навсегда закрыть для них путь в кино.
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