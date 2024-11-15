Минобороны РФ: ПВО за ночь перехвачен и уничтожен 51 украинский беспилотник

Министерство обороны РФ сообщило в пятницу, 15 ноября, о том, что за минувшую ночь Вооруженными силами России пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа по объектам на российской территории.
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