Минобороны РФ: ПВО за ночь перехвачен и уничтожен 51 украинский беспилотник

Министерство обороны РФ сообщило в пятницу, 15 ноября, о том, что за минувшую ночь Вооруженными силами России пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа по объектам на российской территории.