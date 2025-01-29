Был ли эротический массаж во времена СССР?

Эротический массаж — это искусство, которое существует уже тысячи лет, но как обстояли дела с этим видом интимной близости в СССР? Вопрос о том, был ли эротический массаж в Советском Союзе, вызывает интерес у многих, ведь эпоха СССР ассоциируется с жесткой цензурой и консервативными взглядами на сексуальность.