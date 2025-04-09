В Караганде изменятся маршруты автобусов из-за ремонта путепровода

Ранее мы сообщали, что с 10 по 13 апреля в Караганде будет перекрыт путепровод на улице Гоголя. В связи с этим изменится движение некоторых городских автобусных маршрутов, передаёт корреспондент ekaraganda.
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