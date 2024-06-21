Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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"Уже не так весело, дивера?" 12 лет за шарики, 22 за релейный шкаф

"Уже не так весело, дивера?" 12 лет за шарики, 22 за релейный шкаф

Наша Фемида перестала сюсюкать с засланцами. Вламывают сроки по самое не балуй. Уже не так весело? Кто постарше, наверно помнят старый советский лозунг:                "Главное - это не суровость наказания, а его неотвратимость" Лично я был с этим категорически не согласен.

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Комментарии
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Eduard
Видимо дефицит и других цветов шаров не было?
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6 час.
Владимир Суханов
Военное положение хотя и не введено, но война-то развернута нешуточная. Запад будет использовать укроидиотов до последнего и обновлять свой ВПК - бизнес есть бизнес!!!
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Невидимка Невидимка
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