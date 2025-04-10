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Царьград

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Ледовая переправа через реку Яна закрыта: сёла готовятся к навигации

Ледовая переправа через реку Яна закрыта: сёла готовятся к навигации

В Магаданской области закрыта ледовая переправа через реку Яна на автодороге Магадан-Балаганное-Талон.

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