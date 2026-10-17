Директор Долиной признал: езда с мигалкой была нарушением, но тут же оправдал скандальную певицу.Представитель скандальной певицы Ларисы Долиной, её директор Сергей Пудовкин, охарактеризовал повышенный интерес СМИ к инциденту с использованием спецсигналов как кампанию травли.
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