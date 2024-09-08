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В Москву доставили мощи двух великих русских святых

В Москву доставили мощи двух великих русских святых

Мощи двух великих русских святых - преподобных Евфросинии Полоцкой и Евфросинии Московской - прибыли сегодня в столицу в Сретенский ставропигиальный мужской монастырь в связи с 875-летием первого Союзного договора между Новгородским и Полоцким княжествами, сообщает "ТВ Центр".

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