Водители в России стали чаще жаловаться на ОСАГО

Чаще всего автовладельцы недовольны тем, что страховщики не организуют ремонт по полису страхования В первом полугодии 2026 года заметно выросло число претензий российских автомобилистов к страховым компаниям.
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