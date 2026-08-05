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Водители в России стали чаще жаловаться на ОСАГО

Водители в России стали чаще жаловаться на ОСАГО

Чаще всего автовладельцы недовольны тем, что страховщики не организуют ремонт по полису страхования В первом полугодии 2026 года заметно выросло число претензий российских автомобилистов к страховым компаниям.

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