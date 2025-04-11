Похоже, наёмники ВСУ терпят огромные потери. По данным FlightRadar, норвежский санитарный борт Boeing 737-783, переданный в распоряжение Украины, вывозит раненых из Жешува практически в круглосуточном режиме.
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