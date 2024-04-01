Орловщина – край контрастов, за который берут гордость и стыд одновременно

Яркие цитаты местных политиков и чиновников – в рубрике «Орловские перлы». «Мартышкин труд» оплачивается из бюджета Опять о ремонте развалившихся дорог областного центра долго говорили на аппаратном совещании у губернатора 25 марта.
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