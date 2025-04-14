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Орловские новости

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Рекордное число БПЛА уничтожили в ходе налета на Орловскую область

Рекордное число БПЛА уничтожили в ходе налета на Орловскую область

Воздушная угроза была нейтрализована на подступах к защищаемым объектам.В ходе ночного отражения массированной атаки 14 апреля силы противовоздушной обороны Министерства обороны РФ обнаружили и ликвидировали 10 беспилотных летательных аппаратов киевского режима в Орловской области.

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