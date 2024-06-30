30 июня 1930 года между Москвой и Ленинградом осуществлён первый приём фоторадиограммы, что являлось началом новой эры в телекоммуникациях.
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30 июня 1930 года между Москвой и Ленинградом осуществлён первый приём фоторадиограммы, что являлось началом новой эры в телекоммуникациях.
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