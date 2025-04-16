ТАСС: ВСУ понесли существенные потери в районе Горнальского монастыря

Подразделения ВСУ на территории Горнальского монастыря в Курской области понесли существенные потери, украинские военные всё ещё пытаются сбежать в направлении Сумской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
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