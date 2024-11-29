Собянин: Москва — один из главных центров развития прорывных технологий в России

Столица стала полигоном для испытания различных передовых разработок Москва является один из главных в стране центров создания и развития прорывных технологий, применяемых в различных отраслях экономики и социальной сферы.
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