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Юрзинов о будущем хоккея в России: «Европейцы и американцы без нас обходятся, мы обязаны научиться обходиться без них»

Владимир Юрзинов высказался о будущем российского хоккея в условиях изоляции.  – Что пожелаете нашему хоккею в Новом году? – Самое главное – продолжать заниматься собой, своим развитием.

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