Пассажиры избили водителя маршрутки за запрет войти с пивом в салон

В Томской области произошло вопиющее происшествие: двое пассажиров, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, избили водителя маршрутки за то, что он не пустил их в салон с открытыми бутылками пива.
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