Приветствуем ВА...
ГлавнаяБлогКосмос_Земля_Конт...НаукаКнигиПритчиСтихи разных авторовОрфей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Приветствуем ВАС на сайте ГАЛАКТИКА

17 895 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Карамышева
    Особенно запала в душу фраза : "Вы должны любить таким образом, чтобы человек, которого вы любите, чувствовал себя св...ЭНЕРГИЯ ДНЯ 20 о...
  • Antanas
    Воевали США и СССР.👍👍👍👍👍.ЭНЕРГИЯ ДНЯ 17 о...
  • Ирина Карамышева
    "Здравый смысл часто заглушает шёпот Души. Разум всегда старается обосновать и доказать свою правоту ." "Интуиция - э...ЭНЕРГИЯ ДНЯ 15 о...

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 23 октября 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 23 октября 2023 года

Энергетический прогноз на сегодня, двадцать третье октября две тысячи двадцать третьего года = 1102 =Все изменения, свидетелями которых вы станете, направлены на благо, без них невозможно пройти в Новый Мир =Вы все не только проявленные Планы Бога, вы ещё и несёте в себе ответственность и сосредоточение Бога =Вы – счастливые люди, потому, что выбраны и потому, что родились в такое историческое время! = Да не о том думай, ЧТО спросили, а о том - для чего? Догадаешься - для чего, тогда и поймешь, как надо ответить=Для того чтобы обрести счастье, необходимо создать надёжную и сильную жизненную основу! = Духовный Путь - это Путь Преображения, на котором нам нечего терять, кроме своих иллюзий = Если знаешь, что не сможешь выполнить просьбу - не обещай! Люди страдают не от отказов, а от обманов = Если разум чист, чисты помыслы, вы освобождаетесь от всех болезней, первичных и вторичных =Если ты способен видеть прекрасное, то только потому, что носишь прекрасное внутри себя! = Если ум не может что-то контролировать, он это отрицает: говорит, что этого не существует =Знание - форма существования и систематизации результатов познавательной деятельности человека =Интуиция — это одновременно понимание и ощущение: мы чувствуем вещи, одновременно их понимая = Каждая семья строится высшими на основе закона причинно-следственной связи, то есть кармы =Каждый раз, когда человек испытывает крайнюю точку боли, ему открывается и максимальная Благодать ="Любовь обращена к Душе другого человека, а не к его телу, сексуальность же - как раз стремление обладать телом" = Миром правит Закон Подобия! Подобное любит, понимает, поддерживает, защищает, восхищается себе подобным! = Мир сам сформирует свои потенции, и очень много будет зависеть от количества внутренней свободы =Намерение, свободное от боязни, сомнений и других потенциалов важности, является чистой Энергией = Находитесь в настоящем моменте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх