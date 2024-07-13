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Царьград

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"Одесса — так держать!" На Украине продолжают жечь машины военных и ТЦК

"Одесса — так держать!" На Украине продолжают жечь машины военных и ТЦК

В Одессе продолжаются поджоги машин военных и "тецекашников". Горожане слили в сеть сам поджог, на одном из видео даже запечатлели плачущего вояку.

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