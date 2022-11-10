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«Царьград» раскрыл «тайну» гибели Стремоусова

«Царьград» раскрыл «тайну» гибели Стремоусова

Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в результате ДТП 9 ноября. Вскоре после его гибели губернатор Владимир Сальдо опубликовал видеообращение, в котором официально подтвердил факт трагической смерти своего коллеги.

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