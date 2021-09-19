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Европе нравится быть американской колонией

Европе нравится быть американской колонией

Почему Германия не спешит запускать «Северный поток-2», несмотря на рост цен на газ, зачем Европе НАТО и кто и как вмешивается во внутренние дела других стран, рассказал Александр Рар в программе Владимира Соловьева «Полный контакт».

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