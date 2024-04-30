В России с 1 мая вырастут акцизы на вино

МОСКВА, 30 апреля, ФедералПресс. С 1 мая в России увеличатся акцизы на вино. Насколько сильно подорожают алкогольные напитки, сообщил гендиректор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.
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