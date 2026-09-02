🔐 Житель Севастополя выселил соседа и устроил разгром в его квартире 38-летний мужчина пытался помочь своей матери избавиться от нежелательного соседа, поэтому в марте прошлого года самостоятельно поменял замки в его квартире, вынес вещи и оставил их вблизи полицейского участка.
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