🔐 Житель Севастополя выселил соседа и устроил разгром в его квартире 38-летний мужчина пытался помочь своей матери избавиться от нежелательного соседа, поэтому в марте прошлого года самостоятельно поменял замки в его квартире, вынес вещи и оставил их вблизи полицейского участка.