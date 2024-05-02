В тяжелом ДТП в Кореновском районе Кубани пострадало 5 человек, включая 4-летнего ребенка

В тяжелом ДТП в Кореновском районе Кубани пострадало 5 человек, включая 4-летнего ребенкаНакануне вечером в тяжелом ДТП в Кореновском районе Кубани при столкновении двух легковых автомобилей пострадали 5 человек, в том числе 4-летний ребенок.