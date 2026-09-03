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Почему природа не создает круглых животных: кто в природе подошел к этой форме ближе всех

Почему природа не создает круглых животных: кто в природе подошел к этой форме ближе всех

Какое животное на планете ближе всех к идеальному шару? Ответ не так очевиден, как кажется. Круглых существ в природе крайне мало, и почти все они выбрали для жизни океан, а не сушу.

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