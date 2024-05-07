Тамбовская область не вошла в число лидеров рейтинга по работе госпабликов в соцсетях

В рейтинге регионов по работе органов власти в социальных сетях Тамбовская область оказалась во второй - «жёлтой» - группе, набрав 69 баллов и заняв 13 строчку вместе с Чечнёй, Самарской и Челябинской областями.
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