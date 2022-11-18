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Этери Тутберидзе: «Загитова обязана Горшкову своей олимпийской медалью, потому что в предолимпийский сезон именно он настоял на ее участии в юниорских прокатах»

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе поделилась воспоминаниями о главе Федерации фигурного катания России Александре Горшкове.

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