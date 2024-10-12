К диалогу не готов: Путин не хочет разговаривать с Шольцем Евгения КомароваПо мнению министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, президент России Владимир Путин не проявляет готовности к диалогу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.