Историк Гавришко рекомендовала Дуде пойти на фронт после заявления о Зеленском

Экс-президенту Польши Анджею Дуде следовало бы отправиться на фронт, чтобы получить свежий взгляд на политику украинского лидера Владимира Зеленского.
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