Как будет работать общественный транспорт в Архангельске в Новый год?

Работа городских маршрутов в предновогодние выходные и новогодние праздники публикует ТК «РИКО».Транспортная компания информирует о том, что 28 декабря все маршруты будут работать по обычному графику буднего дня.
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