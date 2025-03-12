Омская школьница умерла предварительно от осложнений из-за гриппа. Возбуждено уголовное дело. Девочка училась в 9 классе школы №144.
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Омская школьница умерла предварительно от осложнений из-за гриппа. Возбуждено уголовное дело. Девочка училась в 9 классе школы №144.