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Лучшие кадры со съемочных площадок Хичкока, мастера саспенса

Лучшие кадры со съемочных площадок Хичкока, мастера саспенса

13 августа 1899 года родился Альфред Хичкок — человек, ставший легендарным режиссером. Его фильмы прочно вошли в классику мирового кинематографа, а самого Хичкока за умение вовлечь зрителя в фильм по достоинству прозвали мастером саспенса.

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