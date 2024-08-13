Лучшие кадры со съемочных площадок Хичкока, мастера саспенса

13 августа 1899 года родился Альфред Хичкок — человек, ставший легендарным режиссером. Его фильмы прочно вошли в классику мирового кинематографа, а самого Хичкока за умение вовлечь зрителя в фильм по достоинству прозвали мастером саспенса.
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