Трамп заявил о тысяче нацеленных на Иран ракет

Если на президента США Дональда Трампа попытаются совершить покушение, по Ирану ударит тысяча ракет — по словам американского лидера, они уже приведены в режим боеготовности и наведены на Исламскую Республику.
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