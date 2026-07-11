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Трамп заявил о тысяче нацеленных на Иран ракет

Трамп заявил о тысяче нацеленных на Иран ракет

Если на президента США Дональда Трампа попытаются совершить покушение, по Ирану ударит тысяча ракет — по словам американского лидера, они уже приведены в режим боеготовности и наведены на Исламскую Республику.

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