В Белоруссии резко вырос курс доллара и евро

Нацбанк республики вновь установил высокий курс для иностранных валют.Национальный банк Белоруссии повысил курс доллара в четверг 7 декабря 2023 с 3,1872 рубля до 3,2229 рубля (на 3,5 копейки), а курс евро с 3,4518 BYN до 3,4773 BYN (на2,5 копейки).