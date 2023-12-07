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Царьград

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В Белоруссии резко вырос курс доллара и евро

В Белоруссии резко вырос курс доллара и евро

Нацбанк республики вновь установил высокий курс для иностранных валют.Национальный банк Белоруссии повысил курс доллара в четверг 7 декабря 2023 с 3,1872 рубля до 3,2229 рубля (на 3,5 копейки), а курс евро с 3,4518 BYN до 3,4773 BYN (на2,5 копейки).

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Комментарии
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Олег Самойлов
В великой державе все по-великому!
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