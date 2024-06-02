Двое детей пострадали в ДТП на трассе М-4 в Ростовской области

Машина, в которой они находились, съехала в кювет.Вечером 1 июня, в День защиты детей, двое несовершеннолетних получили травмы в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области.
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