Видео: на ПМЭФ начал работу стенд Ленобласти

Регион планирует подписать новые инвестиционные соглашения Ленобласть начала работу стенда на Петербургском международном экономическом форуме – 2024, сообщили сегодня в пресс-службе Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности и агентства экономического развития региона.