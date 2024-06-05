Видео: на ПМЭФ начал работу стенд Ленобласти

Регион планирует подписать новые инвестиционные соглашения Ленобласть начала работу стенда на Петербургском международном экономическом форуме – 2024, сообщили сегодня в пресс-службе Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности и агентства экономического развития региона.
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