Приморье заинтересовано в белорусских продуктах и технике для поставок

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко высоко оценил качество белорусских продуктов питания и техники, а также выразил заинтересованность в их поставках в регион, сообщает пресс-служба верхней палаты белорусского парламента.
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