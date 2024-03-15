Уголовное дело возбуждено после массового отравления роллами с сальмонеллой

В больницу с признаками острого пищевого отравления были госпитализированы более десяти человек. В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту отравления новосибирцев, которые заказывали роллы в кафе «Японори суши».
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