Пленный Богатырёв рассказал о «виртуальных» позициях для отмывания денег

Государственная погранслужба Украины создаёт «виртуальные» позиции на поле боя. Об этом ТАСС сообщил замначальника отряда украинских пограничников Владислав Богатырёв, сдавшийся на Харьковском направлении.
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