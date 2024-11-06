Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов купил квартиру 7-летней дочери, за которую судится с бывшей женой: фото

Звезда «Реальных пацанов» умеет удивлять: несколько дней назад поклонников шокировало заявление Владимира Селиванова о том, что он хочет в судебном порядке отобрать у бывшей жены дочь, а сегодня рассказал, что купил семилетней Еве квартиру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии