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Мода и Шоу-бизнес

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Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов купил квартиру 7-летней дочери, за которую судится с бывшей женой: фото

Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов купил квартиру 7-летней дочери, за которую судится с бывшей женой: фото

Звезда «Реальных пацанов» умеет удивлять: несколько дней назад поклонников шокировало заявление Владимира Селиванова о том, что он хочет в судебном порядке отобрать у бывшей жены дочь, а сегодня рассказал, что купил семилетней Еве квартиру.

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