Шольц сообщил о готовности Евросоюза ответить на пошлины США единым фронтом

REUTERS/Nadja Wohlleben Страны – члены Евросоюза готовы реагировать единым фронтом на таможенную политику президента США Дональда Трампа, однако, не исключают возможность урегулирования вопроса путем компромиссов.
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