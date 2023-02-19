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Ван И заявил, что Китай полностью преодолел пандемию COVID-19 и готов к контактам с миром

Ван И заявил, что Китай полностью преодолел пандемию COVID-19 и готов к контактам с миром

Китай полностью преодолел пандемию коронавирусной инфекции и теперь готов к восстановлению международных контактов, заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И.

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